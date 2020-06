Aus drei mach zwei: Wer spielt in Europa?

Nach einer 0:6-Heimniederlage kann nicht so einfach zur Tagesordnung übergegangen werden – so war es auch gestern in Grödig am Tag nach dem Debakel gegen Sturm. Trainer Adi Hütter und Manager Christian Haas nahmen die Spieler bei einer Besprechung in die Pflicht. Grundtenor: "Man kann verlieren, aber nicht so."

Nach fast vier Monaten auf Platz zwei ist der Aufsteiger aus den Europacup-Startplätzen gerutscht. Die Hoffnungen auf einen solchen hat man freilich noch nicht aufgegeben – und das nicht nur wegen den mickrigen zwei Punkten Rückstand, sondern auch weil sowohl Rapid als auch Austria noch in der Untersberg-Arena gastieren.

Aber sonst spricht momentan nichts für einen Europacup-Teilnehmer Grödig. Die sowieso schon angespannte personelle Situation hat sich am Mittwoch noch verschärft. Simon Handle hat sich gegen Sturm das Bein gebrochen. Damit sind nun schon acht Mann verletzt.

Am Samstag wartet übrigens der Grödiger Lieblingsgegner. Gegen die Admira gab es in dieser Saison drei klare Siege. Noch wichtiger als das Spiel in der Südstadt ist für den Verein wohl der Montag: Am letzten Märztag muss sich Trainer Hütter deklarieren, ob er bei Grödig bleibt oder nicht.