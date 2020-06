Die Fußball-Bundesliga hat am Freitag die Ankickzeiten für die Europa-League-Play-off-Spiele fixiert. Demnach kämpfen am 8. Juli (20.30 Uhr) der Erste und der Zweite der Qualifikationsgruppe um den Aufstieg ins Finale, wo der Sieger am 11. Juli (17.00) und 15. Juli (20.30) in Hin- und Rückspiel gegen den Fünften der Meistergruppe um das Ticket nach Europa antritt.