Bundesliga: 2. Liga erarbeitete Plan für Saison-Fortsetzung

Die zweite Leistungsklasse der österreichischen Bundesliga erarbeitete am Montagabend in einer Arbeitsgruppe einen Plan für die Fortsetzung der Saison. Laut APA-Informationen wird davon ausgegangen, dass im Idealfall um den 15. Mai herum mit dem Mannschaftstraining begonnen werden kann und die Wiederaufnahme des Spielbetriebs Anfang Juni erfolgt. Als wahrscheinlicheres Szenario gilt allerdings ein Liga-Neustart erst am 26. Juni. Weil die Clubs mehrheitlich maximal vier englischen Runden zustimmten, wäre es auch bei letzterem Szenario möglich, die ausstehenden elf Spieltage bis zur Deadline am 31. Juli über die Bühne zu bekommen.