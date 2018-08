Buffons Feindbild pfeift am Donnerstag Rapid

Die UEFA hat einen prominenten Unparteiischen für das Play-off-Rückspiel in der Europa League zwischen dem FCSB alias Steaua Bukarest und Rapid (Hinspiel 1:3) nominiert. Die Partie wird vom Engländer Michael Oliver geleitet werden.

Der FIFA-Referee, der trotz seiner erst 33 Jahre bereits über 200 Spiele in der Premier League gepfiffen hat, gilt als aktuell bester Schiedsrichter Englands. In diesem Jahr leitete er auch das Finale des FA-Cups zwischen Chelsea und Manchester United am 19. Mai.