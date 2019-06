Brasiliens Marta war Blickfang, Werbefigur und Verliererin

17 Tore hat sie bei Weltmeisterschaften geschossen, so viele wie niemand sonst, um eines mehr als der Deutsche Miroslav Klose. Doch im Achtelfinale schieden die Brasilianerinnen ohne Marta-Tor und recht sang- und klanglos gegen Frankreich aus, durch ein 1:2 nach Verlängerung. Unter Tränen appellierte Marta im brasilianischen Fernsehen an die Mädchen ihres Landes: „Es wird bald keine Marta mehr geben. Es liegt an euch, wie der Frauenfußball in Zukunft aussieht. Seid mutig und macht, was euch Spaß macht. Wir brauchen euch für dieses Land und diesen Sport.“

Es war wohl ihr Abschied von der WM, aber noch hat sie Ziele, sie will sich mit Brasilien für die Olympischen Spiele im nächsten Jahr in Tokio qualifizieren.