Brasilien träumt vom WM-Titel

Wie andere Brasilianer warnte aber auch er, nicht in allzu große Euphorie zu verfallen. "Bleiben wir mit den Füßen am Boden. Wir sind auf dem richtigen Weg", sagte der Angreifer, der sich nun einer Halsoperation unterziehen wird. Mit dem Eingriff am Freitag sollen seine immer wiederkehrende Probleme im Rachen behoben werden. Der Arbeitsantritt in Barcelona soll durch die Operation nicht verschoben werden.

Scolari bedankte sich wie nach jedem Sieg mit herzlichen Worten beim Publikum. Der Trainerfuchs rief aber in Erinnerung, dass bis zur WM auch sportlich noch viel zu tun sein wird. "Wir sind weiterhin eine Mannschaft, die noch wachsen muss. Aber dieser Sieg macht uns besser und gibt uns mehr Vertrauen", meinte Scolari - was fast wie eine Warnung an die Konkurrenz klang. Er hoffe "aus offensichtlichen Gründen" auch, dass der Erfolg das Land einen könne.

Auf den Straßen herrschte dann auch Party- statt Proteststimmung. Vor dem massiv gesicherten Maracana-Stadion demonstrierten nur einige Tausend Menschen friedlich gegen Korruption und Misswirtschaft. In etwa 500 Meter Entfernung kam es an einer Straßenkreuzung zu Zusammenstößen zwischen Randalierern und der Polizei. Brasiliens beim Eröffnungsspiel ausgebuhte Präsidentin Dilma Rousseff blieb dem Finale fern, gratulierte aber zum Titelgewinn. Sie sprach von einem "historischen Tag für den brasilianischen Fußball". Die Spieler hätten "Freude, Kreativität, Teamgeist und Einigkeit" gezeigt. Den Siegerpokal überreichten FIFA-Chef Joseph Blatter und Sportminister Aldo Rebelo.