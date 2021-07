Brasilien holt den Confed-Cup

Brasiliens Nationalmannschaft hat zum dritten Mal in Serie den Confederations Cup gewonnen. Beim 3:0 im Maracana hat Spanien keine Chance. Der Weltmeister muss die erste Niederlage nach 29 Pflichtspielen einstecken. Mit diesem Sieg ein Jahr vor der Heim-WM ist die Selecao Favorit für die Weltmeisterschaft.

Mit Traumfußball im Maracana haben Brasiliens neue Helden Weltmeister Spanien entzaubert. Fred (2./47. Minute) mit einem Doppelpack und der umjubelte Jungstar Neymar (44.) machten den Sieg vor 73.581 begeisterten Zuschauern perfekt und sorgten für die erste spanische Niederlage nach 29 Pflichtspielen.

Für die nach der Halbfinalstrapaze gegen Italien müden Spanier verschoss Sergio Ramos in der 54. Minute einen Foulelfmeter. Gerard Pique (68.) sah nach einem Foul an Neymar die Rote Karte. Die Niederlage war da schon besiegelt und Brasiliens heiliger Fußball-Ort die größte gelbe Party-Location der Fußball-Welt - und das auf den Tag genau elf Jahre nach dem letzten WM-Triumph im Finale von Yokohama gegen Deutschland. Die schwarze Serie von europäischen Mannschaften setzte sich fort: Noch nie konnten sie ein großes Turnier in Südamerika gewinnen.