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Fußball-WM 2026

Brasilien gegen Marokko live: So steht es beim WM-Spiel

Das erste Topspiel der WM 2026 steht an. Rekordweltmeister Brasilien trifft auf Marokko (0 Uhr/ live ServusTV). Verfolgen Sie hier das Spiel live.
13.06.2026, 22:00

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Das erste Top-Spiel der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 steht an. Rekordweltmeister Brasilien trifft um 0 Uhr (live ServusTV) auf Marokko. Die Afrikaner schafften es bei der WM 2022 bis ins Halbfinale. Dort scheiterte man dann an Frankreich.

Gegner und Spielorte: Was Österreich in Amerika erwartet

Austragungsort ist das MetLife Stadium in New York (USA), wo auch das Finale am 19. Juli stattfinden wird.

Verfolgen Sie hier das Spiel live.

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