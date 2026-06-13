Brasilien gegen Marokko live: So steht es beim WM-Spiel

Das erste Top-Spiel der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 steht an . Rekordweltmeister Brasilien trifft um 0 Uhr (live ServusTV) auf Marokko . Die Afrikaner schafften es bei der WM 2022 bis ins Halbfinale. Dort scheiterte man dann an Frankreich.

Austragungsort ist das MetLife Stadium in New York (USA), wo auch das Finale am 19. Juli stattfinden wird.

Verfolgen Sie hier das Spiel live.