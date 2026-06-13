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Fußball-WM 2026

Katar gegen Schweiz live: So steht es beim WM-Spiel

In der Gruppe B der Fußball-WM 2026 treffen um 21 Uhr (live ServusTV) Katar und die Schweiz aufeinander. Verfolgen Sie hier das Spiel live.
13.06.2026, 19:00

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World Cup - UEFA Qualifiers - Group B - Switzerland v Kosovo

In der Gruppe B der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 treffen um 21 Uhr (live ServusTV) Katar und die Schweiz aufeinander. Für Katar ist es nach 2022 die zweite Teilnahme bei einer WM-Endrunde. Damals setzte es drei Niederlagen. Die Schweizer scheiterten zuletzt dreimal im Achtelfinale.

Gegner und Spielorte: Was Österreich in Amerika erwartet

Austragungsort ist das Levi's Stadium in Santa Clara (USA).

Verfolgen Sie hier das Spiel live.

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