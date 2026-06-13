Katar gegen Schweiz live: So steht es beim WM-Spiel

In der Gruppe B der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 treffen um 21 Uhr (live ServusTV) Katar und die Schweiz aufeinander. Für Katar ist es nach 2022 die zweite Teilnahme bei einer WM-Endrunde. Damals setzte es drei Niederlagen. Die Schweizer scheiterten zuletzt dreimal im Achtelfinale.