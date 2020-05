Krawalle dämpfen WM-Freude

Abseits von den Krawallen wurde auf dem Platz Historie geschrieben. Der Traditionsklub Fluminense Rio de Janeiro ist am letzten Spieltag der Meisterschaft trotz eines Siegs abgestiegen. Nie zuvor musste ein Verein in Brasilien direkt im Folgejahr nach der Meisterschaft in die Serie B absteigen.

„Das war ein schreckliches Ende des Jahres 2013, aber wir werden versuchen, uns 2014 von diesem Schock zu erholen“, sagte Fluminense-Spieler Wagner nach dem Abstieg.