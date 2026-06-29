Brasilien gegen Japan live: So steht es beim WM-Spiel

Der Start in die Fußball-WM 2026 gegen Marokko war zäh , doch mit sieben Punkten aus drei Partien überstand Brasilien die Gruppenphase letztlich ziemlich souverän. Vor allem Vinícius Júnior liefert bislang: Der Stürmer von Real Madrid traf in jedem Spiel, steht schon bei vier Toren. Japan (19 Uhr/live ORF) dürfte aber ein anderes Kaliber werden als die vergangenen Gegner Haiti und Schottland. Die Brasilianer werden sich weiter steigern müssen, soll ihr Titeltraum nicht schnell enden.

Japan ist bei dieser WM ungeschlagen durch die Gruppenphase gekommen und haben Brasilien im Oktober in einem Testspiel mit 3:2 besiegt. Viel wird darauf ankommen, ob der viermalige Asienmeister als Kollektiv vor allem Brasiliens Offensivstar Vinícius Júnior stoppen kann.

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