Bologna-Legionär Posch vor Italien-Hit: "Autofahren ist ein Chaos"

An das Dolce Vita in Bologna beginnt er sich zu gewöhnen. Anders als Kollege Marko Arnautovic lebt er nicht an der Peripherie, sondern gemeinsam mit seiner Freundin im Stadtzentrum. "Da kann man einfach rausgehen, mehr von Bologna mitkriegen, spontan Kaffee trinken oder essen gehen. Ich nehme die Kultur an, es macht mir viel Spaß. Nur das Autofahren ist Chaos."