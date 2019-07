Bolingoli-Wechsel von Rapid zu Celtic perfekt

Rapid muss in Zukunft ohne Boli Bolingoli auskommen. Der 24-jährige Linksverteidiger wechselte am Mittwochabend zum schottischen Meister Celtic Glasgow. Der Belgier unterzeichnete nach den medizinischen Tests einen Vierjahresvertrag. Über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart, sein Vertrag bei den Hütteldorfern wäre noch bis Ende Juni 2021 gelaufen.

Was die Vereinsfarben betrifft, muss sich der Abwehrspieler, der am Dienstagabend das Rapid-Trainingslager in Bad Zell verlassen hatte, nicht umstellen, auch Celtic spielt in Grün-Weiß. "Ich habe vergangene Woche vom Interesse von Celtic erfahren. Der Klub hat meinen Berater kontaktiert und ich habe gleich Ja gesagt. Zu einem Verein wie Celtic kann man nicht Nein sagen", wurde Bolingoli auf der Celtic-Homepage zitiert.