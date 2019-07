Rapid: Boli Bolingoli verließ das Trainingslager

Im Anflug

In Schottland wird seit Tagen über den Wechsel des Linksverteidigers zu Rekordmeister Celtic Glasgow spekuliert. Celtic-Cheftrainer Neil Lennon heizte die Spekulationen zusätzlich an. "Wir nähern uns an. Er wird eine weitere Bereicherung für unseren Kader sein", verriet Lennon gegenüber der Tageszeitung The Herald.

Dem Bericht zufolge steht eine Ablösesumme in Höhe von 3 Millionen Pfund, umgerechnet 3,34 Millionen Euro, im Raum.