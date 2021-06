Blond gefärbt wollen die Schweizer Italiens Serie beenden

Die Italiener haben sich in der ersten Runde (3:0 gegen die Türkei) der Gruppe A in die Rolle des EM-Co-Favoriten gespielt. Die Bestätigung soll heute (21.00) folgen. Gegen die Schweizer, die ihrerseits nach dem Duell mit den Walisern (1:1) schon etwas unter Druck geraten sind.

Was die Stärke der Azzurri untermauert? Die beeindruckende Siegesserie: 28 Partien in Serie ohne Niederlage. Das scheint ausbaufähig, sogar der Rekord von 30 Spielen ohne Niederlage unter Vittorio Pozzo von 1935 bis 1939 scheint in Griffweite. Es hat sich viel geändert, ein Land weiß die Spielfreude zu schätzen, Trainer Mancini hat eine neue Mannschaft geformt, die herausgekommen ist aus einem hartnäckigen Tief, das 2018 sogar die Teilnahme an der WM verhindert hatte.