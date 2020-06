Blaues Wunder im grauen Alltag

Seit Debüt in Griechenlands Team gab er 1999, auch im Klubfußball hielt er seiner Heimat fast immer die Treue. Nur für vier Jahre verließ er sein Land, von 2003 bis 2005 absolvierte er 32 Spiele in der italienischen Serie A für Inter Mailand, bis 2007 kickte er in Portugal bei Benfica Lissabon. Seit seiner Rückkehr schnürt er wieder für seinen Stammklub Panathinaikos Athen die Fußballschuhe. In seiner Heimat ist er auch deshalb längst ein Held.

Auch wenn nicht alles weltmeisterlich war bei den Europameistern von 2004. "Dieser Abend ist sehr wichtig für alle Griechen. Wir haben gesagt, dass wir trotz all der Probleme alles geben", erklärte Karagounis.

Probleme bekam auch die Nationalmannschaft, die zu lange am großen Wurf von Portugal gemessen wurde. 2006 qualifizierte sich Griechenland nicht für die WM, 2010 scheiterte sie in der Vorrunde. Und bei der Europameisterschaft in Österreich und der Schweiz schieden sie ebenfalls in der Vorrunde aus. Nach einem desaströsen Auftreten.

Der gestrige 1:0-Sieg gegen die Russen war übrigens der erste Sieg bei einer EM seit dem Finalerfolg über die Portugiesen vor acht Jahren.