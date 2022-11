Nach der deutschen Blamage: Viel Kritik und Angst vor dem WM-Aus

Nach der 1:2-Niederlage droht dem Weltmeister von 2014 das neuerliche Aus in der Vorrunde. Die Situation ist sogar noch schlimmer als vor vier Jahren, als man nach dem 0:1 gegen Mexiko noch gegen Schweden und Südkorea – also gegen vermeintlich schlagbare Gegner – die Chance hatte, das Achtelfinale zu fixieren. In Katar geht es am Sonntag gegen Spanien, das sich beim 7:0 gegen Costa Rica in bestechender Form zeigte.