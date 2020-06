Bjelica weckt seine Spieler auf

Bjelica gibt zu, dass sich die Mannschaft und er immer noch in einem Prozess des Kennenlernens befinden. „Ich weiß nicht, was in der Vorsaison erlaubt war oder nicht. Wir sind vielleicht gerade dabei, diese Grenzen auszuloten.“

Sein Vertrauen in seine Spieler ist jedenfalls ungebrochen. „Wir haben die Qualität, um in die Spur zu kommen.“ Und vielleicht war der Zeitpunkt des Weckrufes bewusst gewählt, knapp vor dem Champions-League-Playoff am Mittwoch.



Bjelica weiß, woran es hapert. „Es fehlt an Leichtigkeit und Selbstvertrauen, an Kreativität, dem Spielerischen im Kopf.“ Dafür befindet sich Angst in den meisterlichen Körpern, wie in Hafnarfjördur oder beim Derby gegen Rapid zu beobachten. „Wir müssen uns steigern. Aber es sind immer noch dieselben Spieler, die Meister geworden sind. Das Fußballspielen haben sie nicht verlernt.“



Heute kann man das schon gegen Wr. Neustadt im nächsten Liga-Spiel unter Beweis stellen.