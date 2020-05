"Bist deppert, Prinz?": Keine Ehrung für den Europacup-Helden

Flug plus Ehrung plus Jubiläumsfeier in Rotterdam sind für Franz Hasil coronabedingt abgesagt. Dabei war von den Niederländern alles schon vor Monaten vorbereitet worden. Denn am 6. Mai sind's 50 Jahre her, seit Feyenoord Rotterdam, gecoacht vom Ex-Rapidler Ernst Happel und angetrieben vom Ex-Rapidler Franz Hasil , den Europacup der Meister gewann. 2:1 nach Verlängerung im ausverkauften Mailänder San-Siro-Stadion gegen Celtic Glasgow. Der stark kurzsichtige Abwehrchef Israël und der Schwede Kindvall trafen für Feyenoord.

Schon das Training in Como war für mich als Jungreporter ein Erlebnis gewesen. So ließ sich Happel auf die (damals noch viereckige) Querlatte eine Getränkedose legen, ehe er sie von der Strafraumgrenze aus herunterballerte. Mit links wie rechts. Schusskraft in beiden Beinen zeichnete auch den heute 75-jährigen Hasil aus. Der 175 Zentimeter große Franz ("Inzwischen bin ich auf 171 g’schrumpft") konnte zudem bei langen Dribblings kaum vom Ball getrennt werden.