Bilanz: Was dem Team noch fehlt

So lange wie in den vergangenen zwei Wochen wird Teamchef Marcel Koller seine Schützlinge in den nächsten Monaten nicht zu Gesicht bekommen. Den Lehrgang in Seefeld hat man nahezu optimal genützt, auch wenn Koller in den letzten Tagen auf die Bremse steigen musste. "Hätten wir das geplante Programm stur durchgezogen, dann wären Beine und Köpfe der Spieler völlig leer gewesen."

Ein Test gegen die Türkei Mitte August in Wien bleibt dem Team noch, um sich den nötigen Feinschliff für den Start in die WM-Qualifikation zu verpassen. Die Seefelder Erkenntnisse geben Hoffnung, dass Österreich 2014 in Brasilien zum Samba-Schwung ansetzen kann.