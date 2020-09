Biermarke als Sponsor: Ansu Fati war zu jung für die Ehrung

Ansu Fati war der überragende Mann am Platz beim Saison-Auftakt des FC Barcelona. Der 17-Jährige schoss beim 4:0 gegen Villarrreal am Sonntagabend die ersten beiden Tore für die Katalanen und holte noch in der ersten Spielhälfte auch Lionel Messis Elfer-Tor heraus. Nicht nur für den Teenager war es ein Start nach Maß in die neue Spielzeit. Auch Barcelonas Neo-Coach Ronald Koeman durfte den Abend zufrieden genießen.

Nach den Turbulenzen um den Verbleib von Superstar Messi und den für viele unrühmlichen Abgang von dessen Sturmpartner Luis Suarez hätte ein Ausrutscher gegen Villarreal nur zu gut ins Bild gepasst. Nach dem Wechsel von Suarez zu Atletico begann Barca ohne echten Mittelstürmer. Neben Messi und Fati waren Rückkehrer Philippe Coutinho und Antoine Griezmann im 4-2-3-1-System mit Freigeist Messi ganz vorne für die Offensivkraft zuständig.