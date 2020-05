Bielsa, Bilbaos schräger Trainer

In Chile ist Bielsa ein Volksheld. Auch acht Monate nach seinem Rücktritt als Teamchef sind Länderspiele noch immer Kundgebungen für den Argentinier, der sich mit der chilenischen Verbandsspitze überworfen hatte. Als Spieler war Bielsa kein Großer. Schon mit 25 wurde er Trainer bei den Newell's Old Boys in seiner Heimatstadt Rosario. Dort arbeitete er zwölf Jahre so erfolgreich, dass der Verein sein Stadion in Estadio Marcelo Bielsa unbenannt hat.



Es folgten Trainerstationen in Mexiko, Argentinien, Spanien und eben Chile. Nicht überall hatte Bielsa Erfolg, aber überall hinterließ er seine Spuren. "Er ist ein Innovator", meint etwa die argentinische Verteidiger-Legende Roberto Ayala.



Bielsas Methoden sind einzigartig. So kommt es vor, dass er Verteidiger, Mittelfeldspieler und Angreifer wochenlang nicht gemeinsam trainieren lässt. Immer wieder probiert er Neues aus, um seinen Lebensziel, den Fußball perfekt zu machen, näherzukommen.



Es sind aber auch seine Spleens, die den Spross eines argentinischen Politiker-Clans aus der Masse der Trainer hervorheben, die ihm in Südamerika aber auch den Spitznamen " El Loco" (der Verrückte) eingebracht haben.



Er soll sich stundenlang in einem Zimmer einsperren, um über Systeme und Taktik zu brüten oder um sich Fußball-Spiele aus seiner über 7000 DVDs umfassenden Sammlung anzuschauen. Dazu soll er oft und gerne in den Zoo gehen, wenn ihm die Inspiration fehlt. Exklusiv-Interviews verweigert er hartnäckig. Dafür können Pressekonferenzen dann drei, vier Stunden dauern.