Bewährungsprobe in einer Bruchbude

Es ist mehr als nur irgendeines von 180 Bundesliga-Spielen in dieser Saison. Wr. Neustadt - Rapid, die Partie eins nach dem Geisterspiel im Hanappi-Stadion, wird zur Bewährungsprobe. Für die Rapid-Fans, die ihren stillen Protest fortsetzen wollen - und für das notdürftig auf Bundesliga-Niveau gebrachte Neustädter Stadion.



Beim KURIER-Lokalaugenschein sind neben brüchigen Holzsesseln zarte Zäune zu sehen, die beim Versuch eines neuerlichen Platzsturms kein Problem darstellen würden. Die Gastgeber setzen auf eine Security-Firma mit dem Ruf, hart durchzugreifen.



Eng könnte es auch beim Drehkreuz vor dem Zugang zum Fansektor werden.



Die Nerven bei den Funktionären liegen jedenfalls blank. Wr.-Neustadt-Manager Alexander Gruber warf Rapid vor, nicht aktiv gegen die mittlerweile 72 identifizierten Platzstürmer vorzugehen. "Diese Selbstdarstellerei hilft niemandem", schießt Andy Marek zurück. "Genau zwei Fans hatten zwei Tage, bevor die erste Liste mit Platzstürmern fertig war, Tickets gekauft. Sie haben jetzt Hausverbot und am Donnerstag die Karten zurückgegeben. Wir stellen durch unseren Ordnerdienst sicher, dass Fans mit Hausverbot nicht in den Gästesektor kommen", sagt der Klubservice-Leiter. Allerdings gibt es die Chance, sich bei der Haupttribüne, wo es keine Ausweiskontrollen gibt, hineinzuschwindeln.