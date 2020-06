Die Austria startet im Leerlauf durch

Die Amtstage des Thomas Parits sind dennoch gezählt, es klang am Montagabend bei der offiziellen Stellungnahme nicht danach, dass er den Vertrag bis 2015 auch erfüllen würde. Parits übernahm die sportliche Führung bei der Austria in einer kritischen Phase nach dem Ausstieg von Frank Stronach und arbeitete am Aufbau der späteren Meistermannschaft mit. Ist man ihm wohlgesonnen, könnte man ihn gar als Polier des Werks bezeichnen. Doch wo Licht, da ist auch Schatten, Parits griff bei manchen Transfers (siehe Dare Vrsic) in den oft zitierten „Gatsch“. Einige Verpflichtungen wie Hosiner oder später Ramsebner gingen einzig und allein auf das Konto von Trainer Peter Stöger.

Vor allem aber hatte Parits bei den Trainer-Bestellungen, die in seinen Verantwortungsbereich fallen, kein glückliches Händchen: In drei Jahren verfehlte man zwei Mal den Europacup, in beiden Saisonen tauschte man das Trainerpersonal aus. Wenn man Trainer an Ergebnissen misst, dann muss das für einen Sportdirektor ebenso gelten. Beide Trainer-Wechsel (von Daxbacher zu Vastic und von Bjelica zu Gager) gingen nicht auf. Peter Stöger dazwischen war ein Glücksgriff, der Parits mehr oder weniger passiert ist. Denn der Meistermacher war nicht erste Wahl, man wollte ursprünglich Franco Foda, dessen Name auch jetzt wieder rund um den Verteilerkreis schwirrt.

In den nächsten zwei bis drei Wochen möchte die alte, neue Austria-Spitze den künftigen Trainer finden.