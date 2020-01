Berührende Szene aus England: Profi schenkt Spalierkind Jacke

Wer schickt denn sein Kind kurzärmelig in den kalten englischen Winterabend? Das ist die Frage, die sich vermutlich die meisten Eltern bei diesem Video, das schnell die sozialen Netzwerke eroberte, gestellt haben werden. Zumindest einem der 22 Männer, die sich vor dem Premier-League-Match zwischen dem FC Watford und den Wolverhampton Wanderers im Spielergang tummelten, fiel auf, dass das Spalierkind spärlich bekleidet war.

Im Gegensatz zu den Fußballern, die in Trainingsjacken auf den Einlauf auf den Rasen der Vicarage Road in Watford warteten, stand der Bub bloß im kurzärmeligen Wolverhampton-Trikot da. Rui Patricio, dem Keeper der Wolves, fiel dies auf, also beugte er sich zu dem Jungen und fragte ihn, ob ihm denn kalt sei. Das deutliche Ja verleitete den Portugiesen dazu, seine Trainingsjacke auszuziehen und diese dem unterkühlten Kind überzustreifen.