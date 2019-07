Berührend: Einarmiges Kind trifft einarmige Fußballerin

Das Zusammentreffen einer einarmigen US-Fußballerin mit einem einarmigen kleinen Fan rührt zahlreiche Internet-Nutzer. „Einfach nur herzerwärmend“, schrieb ein Nutzer bei Instagram am Mittwoch zu der Fotostrecke. Die Bilder und Videos der Spielerin des Teams Orlando Pride aus dem US-Bundesstaat Florida, Carson Pickett, und des kleinen Jungen Joseph Tidd waren bereits im Juni auf dem Account von Tidd gepostet worden. Nun erfuhren sie bei Instagram und Twitter erneut Aufmerksamkeit. „Was für ein tolles Beispiel von menschlicher Verbindung“, hieß es in einem Kommentar am Mittwoch.