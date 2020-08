Bereits mehrere Absagen: Corona spielt beim Cup-Auftakt mit

Welches Spiel der ersten ÖFB-Cup-Runde kann an diesem Wochenende stattfinden, welches nicht? Am Donnerstag musste auch das Aufeinandertreffen zwischen Zweitligist Vorwärts Steyr und dem Ostligisten Bruck/Leitha verschoben werden, weil es bei beiden Vereinen positive Corona-Tests gegeben hatte.

Damit fallen bereits fünf Partien aus. Am Mittwoch waren schon Gurten gegen Altach, Weiz gegen Elektra, Wallern gegen Reichenau und Wiener Sport-Club gegen St. Jakob im Rosental abgesagt worden.

Favorit auf den Cup-Sieg ist natürlich Titelverteidiger Salzburg, der am Samstag in Bregenz in den Bewerb startet. Der Titelgewinn ist allerdings nicht mehr ganz so reizvoll wie zuletzt. Denn der Sieger ist nach der Europacup-Reform nicht mehr fix für die Gruppenphase der Europa League qualifiziert, sondern muss im Play-off antreten.