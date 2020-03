Bereit für den LASK: ManUnited gewinnt das Manchester-Derby

Manchester United hat am Sonntag mit einem Prestigesieg den Anschluss an Rang vier in der englischen Premier League gewahrt. Die Red Devils entschieden das Manchester-Derby gegen City im Old-Trafford-Stadion mit 2:0 (1:0) für sich und liegen in der Tabelle als Fünfter weiter drei Zähler hinter Chelsea. Die Londoner hatten zu Hause mit Everton keine Mühe, siegten mit 4:0.

United gewann zum ersten Mal seit 2009/10 beide Manchester-Saisonderbys in der Liga und setzte damit vor dem Europa-League-Achtelfinal-Hinspiel beim LASK am Donnerstag den Aufwärtstrend fort. Die Truppe von Coach Ole Gunnar Solskjaer ist mittlerweile zehn Pflichtspiele ungeschlagen, dabei schauten gleich sieben Siege heraus. Jenen am Sonntag leitete Anthony Martial (30.) mit einer Direktabnahme nach einem gefühlvollen Freistoß-Lupfer von Bruno Fernandes ein. Goalie Ederson sah dabei nicht gut aus, der Ball ging unter seinen Händen durch ins kurze Eck.