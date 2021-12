Benzema schießt Real und Alaba zum 1:0-Sieg gegen Bilbao

David Alaba im Trikot von Real hatte einen arbeitsreichen Abend. Der Wiener leistete sich in der ersten halben Stunde beinahe einen folgenschweren Patzer, den Inaki Williams aufseiten von Bilbao aber nicht zu nutzen vermochte. Williams hatte bereits davor eine gute Chance ausgelassen.

Benzema traf danach per Abstauber, nachdem Luka Modric den Ball nicht gut getroffen hatte. In der zweiten Halbzeit drängten die Gäste auf den Ausgleich, ließen aber gute Chancen aus oder scheiterten an Reals Schlussmann Thibault Courtois.