Belgiens Startormann fehlt im Länderspiel gegen Österreich

Belgiens Nationalteam und Real Madrid erhielten am Donnerstag eine Hiobsbotschaft: Star-Tormann Thibaut Courtois erlitt im Training einen Kreuzbandriss im linken Knie und muss monatelang pausieren. Damit verpasst der 31-Jährige auch das EM-Qualifikationsspiel in Wien gegen Österreich am 13. Oktober (20.45 Uhr).

Courtois werde sich in den kommenden Tagen einer Operation unterziehen, verlauteten die „Königlichen“, bei denen ÖFB-Star David Alaba sein Geld verdient.