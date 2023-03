Belgiens neuer Teamchef zittert vor dem alten Joker aus Schweden

In der Österreich-Gruppe F geht es am Freitag auch für Favorit Belgien los. Das Gastspiel in der Friends Arena vor den Toren Stockholms ist die erste Bewährungsprobe für Domenico Tedesco, den neuen Übungsleiter der „Roten Teufel“ (20.45/live auf DAZN).

Der Deutsch-Italiener, der zuvor unter anderem RB Leipzig trainierte, hat bei den Belgiern nach der verpatzten WM Roberto Martinez abgelöst und will gleich wieder positive Schlagzeilen schreiben.