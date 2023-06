Belgien-Star Lukaku trotzt rassistischen Anfeindungen

Mit rassistischen Anfeindungen in den Stadien muss sich Lukaku erst seit seinem Wechsel von Manchester United zu Inter im Sommer 2019 auseinandersetzen. Davor war er elf Jahre in England engagiert, und dort kam der Rassismus subtiler daher. Lukaku trinkt keinen Alkohol - und wird deshalb in der britischen Yellow Press regelmäßig als "strenggläubiger Muslim" bezeichnet, obwohl er eigentlich praktizierender Katholik ist.

Glaube

Im Glauben findet Lukaku nach eigenen Angaben ebenso Halt wie in seiner Familie. In schwierigen Verhältnissen aufgewachsen, war der Belgier beseelt davon, der Armut zu entfliehen. Dies gelang nicht nur dank seines Talents als Fußballer. Lukaku erwarb auch einen Hochschul-Abschluss in Wirtschaft und Tourismus, außerdem spricht er fünf Sprachen fließend.

In sportlicher Hinsicht erlebte Lukaku in der Vergangenheit eine Berg- und Talfahrt. Nach erfolgreichen vier Jahren bei Everton wechselte der Stürmer 2017 um 85 Millionen Euro zu Manchester United. Beim englischen Rekordmeister wurde er aber nicht glücklich, der damalige Coach Jose Mourinho sparte nicht mit Kritik an seinem Star und ließ immer wieder anklingen, dass Lukaku einige Kilo zu viel auf den Rippen habe.