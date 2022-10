Bekannter Inter-Hooligan in Mailand erschossen

In der norditalienischen Metropole Mailand ist ein stadtbekannter Fu├čball-Ultra laut Medienberichten auf offener Stra├če erschossen worden. Der 69 Jahre alte Fan von Inter Mailand wurde demnach am Samstagabend in einem Viertel im Westen der Gro├čstadt von mehreren Sch├╝ssen getroffen. Rettungskr├Ąfte brachten den Anf├╝hrer der Ultras von Inter Mailand noch in ein Krankenhaus, konnten jedoch nichts mehr f├╝r ihn tun. Den Berichten zufolge handelte es sich um einen Hinterhalt. Wer hinter der Tat steckte, war aber unklar.

Der Inter-Fan war mehrfach unter anderem wegen Handels mit Drogen und Raubtaten vorbestraft, wie es in den Medienberichten weiter hie├č. Er verbrachte demzufolge insgesamt 26 Jahre hinter Gittern. Nach Fan-Krawallen bei einer Fu├čballpartie gegen SSC Napoli 2018 bestraften ihn die Beh├Ârden mit f├╝nf Jahren Stadionverbot, wogegen er gerichtlich vorging, jedoch in letzter Instanz scheiterte.