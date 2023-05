Beispiel Dortmund: Aktionäre leiden auf dem Platz und an der Börse

14 Klubs an der deutschen Börse

Auf boerse.de finden sich 14 Vereine, darunter Großklubs wie Manchester United, aber auch kleinere Vereine wie Unterhaching. Die Bayern sind als zweiter Klub seit 2019 an der Börse. Dortmund ist schon seit 2000 notiert. Damals notierte die Aktie bei 11 Euro. Nach dem Gewinn der Meisterschaft im Jahr 2002 blieb der sportliche Erfolg allerdings aus. Die Borussia Dortmund GmbH &Co. KgAa stand in den Jahren 2004 und 2005 kurz vor der Pleite. Der Kurs der BVB Aktie stürzte in dieser Zeit auf unter 2 Euro. Die Kapitalgesellschaft konnte erstmals im Jahr 2013, nach der Teilnahme am Champions-League-Finale, eine Dividende an ihre Aktionäre ausschütten.