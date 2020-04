Beinhart: Liverpool-Star grätscht seinen Sohn um

Dejan Lovren ist kein Kind der Traurigkeit. Seit Jahren lehrt der Liverpool-Innenverteidiger den gegnerischen Stürmer das Fürchten, seine kompromisslose Zweikampfführung ist sogar in der harten Premier League berüchtigt. Der Kroate scheint nicht anders zu können, als mit vollem Einsatz in ein Duell zu gehen. Er tut es wohl auch abseits der großen Fußballbühne.

In einem Video, das der 30-Jährige auf Instagram postete, ist der "Leidtragende" sein vierjähriger Sohn Josip. Beim Kicken im Garten ihres Hauses in Liverpool laufen Lovren senior und junior aus in etwa gleicher Entfernung auf den Ball zu, der Papa steckt aber dabei keineswegs zurück und packt eine Grätsche aus. Der Bub stolpert über das lange Bein und fällt auf den Rasen.