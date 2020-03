Wenn das Gaberln in Heim-Quarantäne in die Hose geht

Damit werden wir uns in den nächsten Wochen, ja womöglich Monaten, zufrieden geben müssen. Die außer Dienst gestellten Kicker werden uns mit Home-Videos versorgen, in denen sie uns beweisen, was sie am Ball drauf haben. Währenddessen werden wir, Fußball-Fans, davon träumen, dass der ganze Spuk bald vorbei ist und wir sie vor vollen Rängen der Stadien wieder bewundern dürfen.

Hoffentlich bekommen wir öfter auch solche Videos wie das von Christian Pulisic zu sehen. Der US-Profi, der beim englischen Spitzenklub FC Chelsea unter Vertrag steht, zeigte auf seinem TikTok-Kanal, wie das Gaberln daheim gründlich in die Hose gehen kann. Über das ausgelöste Schmunzeln hat sich der Fußball-Fan diesmal gefreut.