Beichte eines Ex-Fußballstars: "Ich schloss mich tagelang im Zimmer ein"

"Unglaubliche Höhen und Tiefen"

In einem Interview mit dem TV-Sender Sky Sports sprach der 78-fache walisische Teamspieler über seine gesundheitlichen Probleme. "In den letzten drei, vier Jahren leide ich an Depressionen bzw. manischen Depressionen. Ich komme nicht weg davon. Seit drei Jahren lasse ich mich behandeln, aber das ist das erste Mal, das ich öffentlich darüber rede", erzählte Bellamy, der "unglaubliche Höhen und Tiefen" in seiner Karriere zu verdauen hatte.

Vor allem die Verletzungen machten ihn zu schaffen. "Ich habe sie nur schwer verdaut, ich fühlte mich ausgequetscht. Das war nicht das, was ich mir von der Profi-Karriere erhofft habe, ich konnte ja vor lauter Schmerzen kaum laufen", verriet der Angreifer, der 2014 einen Schlussstrich unter seine Profi-Laufbahn setzte.