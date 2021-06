Bei Real - Barça im Bild sein

Auch in Österreich haben Fußballfans die Möglichkeit, ihren Hunger nach dem fußballerischen Leckerbissen zu stillen, zumal sie hierzulande im Vergleich zum Clásico mit Schonkost abgespeist werden. Auf www.laola1.tv ist man zumindest via Internet hautnah dabei, am Samstag startet der Live-Stream ab 21.30 Uhr. Für Laola1 ist es mittlerweile der fünfte exklusive Clásico in der Primera Division.

Der Internet-Sportanbieter verzeichnete letzten Herbst 3,2 Millionen Videoabrufe und 542.334 Zuseher (Unique Client). Werte, die bei einer internationalen Streaming-Konferenz im Oktober in Boston durchaus Aufsehen erregten.