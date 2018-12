Bei der Austria beginnt nun das große Zittern

Von wegen Siege bringen Selbstvertrauen. Nach zwei Erfolgen hintereinander traten die Austrianer wie eine Mannschaft auf, die schon längere Zeit einem Sieg vergeblich hinterher sprintet. Verunsichert wirkte man, zaghaft agierte man, die fußballerisch höhere Qualität konnte man im Burgenland so gut wie nie ausspielen. In den vergangenen drei Partien konnte man nur in der ersten Hälfte gegen St. Pölten einen überzeugenden Vortrag anbieten, der Rest war Durchschnitt oder schwach. Oder teilweise unverständlich und blamabel wie in Mattersburg.

Routinier Michael Madl hat keine Erklärung für dieses ewige Auf und Ab. "In der ersten Hälfte waren in Mattersburg bei uns die Basics vorhanden." Jene Dinge also, die man ohnehin mit bringen sollte, um ein Spiel eventuell gewinnen zu können. Wille, Leidenschaft, Bereitschaft für Zweikämpfe. "In der zweiten Hälfte ist das alles verloren gegangen."