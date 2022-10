Bayerns neuer Rekordspieler kommt aus Dornbirn

Jüngster Bundesligaspieler in der Geschichte des FC Bayern ist er schon seit dem 7. Jänner dieses Jahres, seit Mittwochabend ist Paul Wanner auch der jüngste Spieler, den die Münchner jemals in der Champions League eingesetzt haben: Beim 4:2-Sieg bei Viktoria Pilsen wurde der 16-Jährige in der 70. Minute für den früheren Salzburger Dayot Upamecano eingetauscht.

„Paul ist ja kein gelernter Linksverteidiger, aber er hat das auch im Training schon gut gemacht. Ich finde auch, dass er es im Spiel gut gemacht hat“, sagte Trainer Julian Nagelsmann nach der Partie bei DAZN über seinen offensiven Mittelfeldspieler.