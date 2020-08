Bayerns Final-Historie: Von Triumphen und Tragödien

2012 in München: Chelsea – Bayern 4:3 im Elferschießen (1:1 nach Verlängerung)

Als Thomas Müller in der 83. Minute im „Finale dahoam“ in der ausverkauften Münchner Allianz Arena die Bayern in Führung brachte, kannte der Jubel keine Grenzen. Doch Didier Drogba gelang in der 88. Minute der Ausgleich. Im Elferschießen hatten dann die Engländer die Hosen an, nachdem in der Verlängerung Arjen Robben vom Elferpunkt gescheitert war.