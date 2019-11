Bayern und Dortmund wollen "Männerfußball" spielen

Glasner gegen den Trend

Die Elf von Ex-Salzburg-Trainer Marco Rose empfängt erst am Sonntag Werder Bremen und möchte den Platz an der Spitze verteidigen. Selbst bei einer Niederlage von Stefan Lainer und Co. könnte Dortmund aber höchstens punktemäßig mit den "Fohlen" gleichziehen. Für Rose ist drei Tage nach dem Last-Minute-2:1 in der Europa League gegen die AS Roma die große Belastung ein Ritt auf der Rasierklinge: "Wir müssen jetzt auf die Zähne beißen, um unsere Serie in der Bundesliga auszubauen."

Gegen den Trend spielen hingegen Trainer Oliver Glasner und der VfL Wolfsburg: Nach sechs Pflichtpartien ohne Sieg bzw. drei -Niederlagen en suite soll zuhause gegen Bayer Leverkusen die Trendwende her. "Ich bin kein David Copperfield, ich habe keine Zaubertricks in petto", gestand Glasner, der am Donnerstag ein bitteres 1:3 gegen KAA Gent in der Europa League zu verdauen hatte.