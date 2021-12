Bayern-Stürmerstar Lewandowski knackt den nächsten Müller-Rekord

Der FC Bayern München wird mit zumindest sechs Punkten Vorsprung in die Winterpause der deutschen Bundesliga gehen. Die Münchner sicherten sich am Dienstag auch rechnerisch die Herbstmeisterschaft - dank eines 5:0 gegen VfB Stuttgart. Torjäger Robert Lewandowski stellte eine weitere Bestmarke von Gerd Müller ein, Serge Gnabry war an allen fünf Toren beteiligt und Trainer Julian Nagelsmann wollte sich beim Feiern auf der Heimfahrt etwas zurückhalten.