Bayern-Stürmer Choupo-Moting: Einst Fax-, heute E-Mail-Opfer

Wütender Vater

Der in Hamburg geborene Angreifer ist in Kamerun, dem Geburtsland seines Vaters, Kapitän der Nationalmannschaft. In dieser Woche sollte er sich auf den Weg dorthin begeben, um an der Afrika-Cup-Qualifikation teilzunehmen. Doch Choupo-Motings Name fehlt auf der Kaderliste des portugiesischen Teamchefs Antonio Conceiçao. Dieser erklärte auf einer Pressekonferenz, dass der Bayern-Profi auf die Einladungen des Verbands nicht reagiert habe.

Vater und Manager Camille Just Choupo-Moting bestritt dies vehement. Er selbst sei eingeschaltet worden, um die Sache zu klären. "Ich wurde vom Verband kontaktiert, um herauszufinden, was los war. Ich habe den FC Bayern kontaktiert und sie haben mir bestätigt, dass sie die Einladung nicht erhalten haben", sagte er dem deutsch-kamerunischen Sender Naja TV.

Sein Sohn sei bereit gewesen für Kamerun zu spielen. Von den Münchnern hätte er auch die nötige Erlaubnis bekommen. Die Einladung trudelte aber bei ihm einfach nicht ein. "Es sieht so aus, als hätten sie sie stattdessen an die falsche E-Mail-Adresse gesendet. Für mich ist das ein Mangel an Professionalität. Ich verstehe nicht, warum es die Schuld des Klubs oder meines Sohnes ist.“

Es bleibt nicht überliefert, ob Camille Just Choupo-Moting den Spam-Ordner seiner Inbox gecheckt habe bzw. noch ein Faxgerät im Büro stehen habe.