Boateng baut im Hagelsturm mit Sommerreifen einen Unfall

Bayerns Abwehr-Hüne Jérôme Boateng macht wieder einmal abseits des Spielfeldes Schlagzeilen.

Der 31-Jährige kam am Dienstag in der Früh auf der Autobahn A9 von der Fahrbahn ab. Sein weißes Mercedes-Cabrio, auf dem bereits Sommerreifen montiert sind, kam bei einem plötzlichen Hagelschauer ins Schleudern und blieb auf einer Leitplanken hängen. Überhöhte Geschwindigkeit soll nicht der Grund für den Unfall gewesen sein. Laut „ TV Oberfranken“ Boateng blieb unverletzt, der Schaden an seinem Boliden soll sich aber auf rund 25 000 Euro belaufen.