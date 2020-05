Bayern setzt gegen Lille wieder auf Robben

"Wir müssen gewinnen", sagte Nationalspieler Franck Ribéry vor der Partie gegen seine französischen Landsleute. Nicht nur deshalb wird David Alaba erneut als linker Part der Viererkette einlaufen. Nach dem 3:0 in Hamburg scheint er bereits wieder in jener Form zu sein, die ihn in der Vorsaison zum Newcomer des Jahres machte. Die Bayern holten sechs Punkte aus den bisherigen drei Gruppenspielen und liegen damit gleichauf mit Valencia und Borisow.



Chelsea droht ein historisches Debakel: Noch nie ist in der Königsklasse ein Titelverteidiger in der Gruppenphase gescheitert. Das 1:2 in Donezk vor zwei Wochen beförderte die "Blues" unter Zugzwang, zuhause an der Stamford Bridge soll gegen die Ukrainer die Revanche gelingen. "Wenn wir Erster werden wollen, ist das wie ein Finale für uns", sagte der Spanier Juan Mata.



Chelsea muss einen Ausrutscher auch mit Blick auf die nächste Aufgabe vermeiden: Am 20. November wartet das Auswärtsspiel in Turin, Juventus will dann erstmals voll angeschrieben haben.



Nach drei Remis in den bisherigen Gruppenspielen ist bei der "Alten Dame" ein Heimsieg gegen Nordsjælland am Mittwoch fix eingeplant. Beim Spiel im Juventus-Stadion in Turin fungiert der Wiener Fritz Stuchlik als Schiedsrichter-Beobachter. Manchester United und Barcelona können mit dem vierten Sieg jeweils den vorzeitigen Sprung ins Achtelfinale schaffen. Die Spanier treten in Glasgow bei Celtic an, Verteidiger Gerard Piqué ist nach langer Verletzungspause wieder dabei.