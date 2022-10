Bayern schlägt Freiburg 5:0 und klettert auf Platz 2

Jetzt sind die plötzlich wieder torhungrigen Bayern der erste Jäger von Union Berlin: Im Topspiel der deutschen Bundesliga dominierte der Serienmeister auch ohne die Leitwölfe Manuel Neuer und Thomas Müller einen forsch beginnenden, aber dann auch beim 23. Auftritt in München wie immer sieglosen SC Freiburg eindrucksvoll mit 5:0 (2:0). Die glänzend aufgelegten Offensivspieler Serge Gnabry (13. Minute), Eric Maxim Choupo-Moting (33.), Leroy Sané (53.) und Sadio Mané (56.) sowie der vier Minuten zuvor eingewechselte Marcel Sabitzer (80.) sorgten am Sonntagabend vor 75.000 Zuschauern für ein Bayern-Torfest in der Allianz Arena. Mit 19 Punkten zog der FC Bayern in der Tabelle an den Freiburgern (18) vorbei, liegt aber noch vier Zähler hinter dem Überraschungs-Spitzenreiter Union Berlin, der beim 2:0 gegen Borussia Dortmund am 10. Spieltag ein weiteres Statement setzen konnte.

Die Geschichte des Spiels lieferte Edelreservist Choupo-Moting: Bayern-Coach Julian Nagelsmann bot den 33 Jahre alten Routinier als Mittelstürmer auf, weil der dafür vorgesehene Anführer Müller wegen muskulärer Probleme passen musste. Die Bayern spielten also wieder mal mit einem klassischen Neuner - und das grandios. Beim 1:0 war Choupo-Moting mit einem feinen Gassenpass auf Alphonso Davies der Ausgangspunkt des Spielzugs, den Gnabry mit einem überlegten Kopfball abschloss. Sein erstes Bundesliga-Tor seit Februar erzielte Choupo-Moting dann auf Steckpass des starken Sané in klassischer Mittelstürmer-Manier. Er versetzte Gegenspieler Philipp Lienhart und traf mit einem Rechtsschuss ins lange Eck.