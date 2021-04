Bayern mit Titel-Vorentscheidung: "Wollten ein Zeichen setzen"

Der FC Bayern hat mit einem 1:0 beim direkten Verfolger Leipzig das wahrscheinliche Meisterstück zum neunten Titel in Folge in der deutschen Bundesliga abgeliefert. Sieben Punkte Vorsprung hat noch kein Tabellenführer zu diesem Zeitpunkt der Saison verspielt. Der Samstag dieser 27. Runde war einer voller Vorentscheidungen: Wolfsburg und Frankfurt dürften im Herbst - möglicherweise mit österreichischen Cheftrainern - in der Champions League spielen.