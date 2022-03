Bayern nach 4:0 über Union Berlin vorerst sieben Punkte vor BVB

Der FC Bayern hat in der deutschen Fußball-Bundesliga seinen Vorsprung auf Borussia Dortmund zumindest für einen Tag auf sieben Punkte ausgebaut.

Der Titelverteidiger feierte am Samstag einen 4:0-Heimsieg über Union Berlin, der BVB würde aber am Sonntag mit einem Auswärtserfolg über den 1. FC Köln wieder bis auf vier Punkte an den Rekordmeister herankommen.

Gregoritsch-Tor ohne Lohn

Bereits zuvor hatte Michael Gregoritsch sein siebentes Saisontor erzielt, aber damit eine Niederlage seines FC Augsburg nicht verhindern können. Der ÖFB-Internationale traf im Auswärtsmatch gegen Stuttgart kurz vor der Pause zum zwischenzeitlichen 2:1 für die Gäste, der VfB gewann aber noch 3:2. Hertha BSC verbesserte sich dank eines Heim-3:0 über Hoffenheim auf den Relegationsplatz. Der FSV Mainz 05 schlug den neuen Vorletzten Arminia Bielefeld 4:0, Fürth gegen Freiburg endete 0:0.

Die Bayern hatten mit den Berlinern, die ohne den Corona-positiven ÖFB-Teamspieler Christopher Trimmel antreten mussten, keine Probleme. Kingsley Coman (16.), Tanguy Kouassi (25.) und Robert Lewandowski (45./Elfmeter, 47.) trugen sich in die Schützenliste ein. Lewandowski hat nun zum fünften Mal in einer Liga-Saison zumindest 30 Tore erzielt, das war zuvor nur Gerd Müller gelungen. Die Bayern absolvierten ihr 1.935. Bundesliga-Match und sind damit vor Werder Bremen (1.934) der Verein mit den meisten Liga-Partien. Marcel Sabitzer wurde bei den Münchnern in der 61. Minute eingewechselt.