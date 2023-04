Mutmacher für Bayern: Die größten Aufholjagden der CL-Geschichte

Paris Saint-Germain vs. Barcelona, Achtelfinale 2016/'17

Die Katalanen erfreuen sich im Rückblick auch eines großen Triumphes. Nach einer 0:4-Niederlage im Hinspiel am 14. Februar 2017 durch Tore von Di Maria (2), Draxler und Cavani gelang den Blau-Grana vor eigenem Publikum ein Fußball-Wunder. Nach 90 Minuten führte Barca zwar "nur" mit 4:1, was zum Ausscheiden geführt hätte. In der Nachspielzeit allerdings legten Neymar und Sergi Roberto mit zwei weiteren Treffern nach, sodass die Spanier mit dem 6:1 in die nächste Runde einzogen. Der damalige Barcelona-Trainer Luis Enrique sagte danach euphorisch: "Wir haben immer an uns geglaubt. Das Team war spektakulär. Wir wurden am Ende belohnt."